Bayramov'dan "İran-Azerbaycan ilişkileri" değerlendirmesi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tahran-Bakü ilişkileri hakkında Bayramov, "Azerbaycan-İran ilişkileri bölgesel kalkınma ve güvenlik açısından çok önemlidir." dedi.

Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın son günlerde Bakü'ye gerçekleştirdiği ziyareti "olumlu" olarak değerlendirdi.

İran-Azerbaycan Ortak Ekonomik Komisyonu toplantısının yakın gelecekte düzenleneceğini belirten Bayramov, "Azerbaycan ile İran arasında bir kısmı uygulanmakta, bir kısmı üzerinde çalışmakta olan birçok ekonomik proje var. Önümüzdeki günlerde Azerbaycan ve İran arasında ekonomik ve ticari işbirliğine ilişkin ortak komisyon toplantısı yapılacak. Toplantı İran'ın Astara kentinde düzenlenecek." dedi.

Bayramov, "Görüşmede ayrıca ulaşım, su kaynaklarının ortak kullanımı ve diğer konular ele alınacak" ifadesini kullandı.