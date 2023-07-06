Emir Abdullahiyan Bakü ziyaretini değrelendirdi

Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısına katılmak üzere Bakü'ye giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan attığı bir tweette bu ziyareti değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile yapıcı, detaylı ve verimli bir görüşme gerçekleştiri.

Bu samimi görüşmenin sonuçlarının iki dost, kardeş ve komşu ülke olan İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açması ve iki ülkenin düşmanlarını hayal kırıklığına uğratması beklenmektedir."

