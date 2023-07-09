İran ve Cezayir kara gün dostudur

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün akşam Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Bakan Emir Abdullahiyan'ın mesajı şu şekilde:

"Bugün (8 Temmuz) meslektaşım Sayın Ahmed Attaf’a ev sahipliği yaptım.

Görüşmelerimizde İran dayatılan savaş dönemi ve Cezayir'in arabuluculuk çabalarına değinildi.

Bilim, teknoloji, sanayi, turizm, tarım ve tıp alanlarında işbirliğini hızlandırma konusunda mutabık kaldık.

İki ülkenin tarihinin de kanıtladığı gibi, İran ile Cezayir birbirlerinin kara gün dostudur".

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak için Tahran'a gelen Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile dün bir araya gelmişti.

İkili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındığı görüşmede taraflar iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapmıştı.