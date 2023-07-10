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10 Tem 2023 15:03

Azerbaycan'da terör saldırısı planlayan Afganistan vatandaşına tutuklama

Azerbaycan'da terör saldırısı planlayan Afganistan vatandaşına tutuklama

Azerbaycan'daki büyükelçiliklerden birine terör saldırısı hazırlığı yapan Afganistan vatandaşının tutuklandığını bildirildi.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, ülkedeki yabancı büyükelçiliklerden birine terör saldırısı hazırlığı yaptığı tespit edilen Fawzan Mosa Khan isimli Afganistan vatandaşının gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltına alınan zanlının çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedilen açıklamada, Khan'ın hangi ülkenin büyükelçiliğine yönelik saldırı hazırlığında bulunduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, şüphelinin işbirliği içinde olduğu diğer kişilerin de belirlenerek tutuklanması için çalışmaların ve uluslararası yasal süreçlerin devam ettiği aktarıldı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Khan'ın bir binanın etrafında keşif yaptığı, kapalı bir mekanda başka bir şahsa planını anlattığı ve gözaltına alındığı anların görüntülerini paylaştı.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1910327

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