Umman Dışişleri Bakanı'ndan Tahran'a önemli ziyaret

Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a geldi.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından karşılandı.

İran medyasına göre, Busaidi ile Emir Abdullahiyan baş başa görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası ortak meseleleri ele alacak.

Geçtiğimiz günlerde İran-Suudi Arabistan ilişkileri hakkında konuşan Umman Dışişleri Bakanı, Tahran-Riyad arasında sağlanan anlaşmanın bölgeyi olumlu etkillediğini belirtmişti.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle 28 Mayıs'ta Tahran'a gelmişti.