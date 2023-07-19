Mısır'dan dikkat çeken İran açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Arapça yayınlanan CBC TV kanalına verdiği demeçte İran hakkında önemli açıklamada bulundu.

Tahran-Kahire ilişkilerinin devam ettiğini aktaran Ebu Zeyd, iki ülke ilişkilerin hiçbir aşamada kesintiye uğramadığını ve birçok konuda ilerleme kaydettiğini söyledi.

Ahmed Ebu Zeyd, "İran, bölgede büyük bir ülkedir. Bu nedenle İran'la ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesinden yanayız." dedi.

İran-Mısır ilişkileri

Uluslararası medyaya yapılan açıklamalara göre İran ile Mısır’dan diplomatlar ve istihbarat görevlileri Mart ayından bu yana ilişkilerin normalleşmesine yönelik diplomatik görüşmeler gerçekleştiriyorlar.

Son günlerde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran hükümetinin Mısır ve Fas ile normalleşmeyi olumlu karşıladığını açıklamıştı.

Öte yandan İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Mayıs ayında Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile yaptığı görüşmede Mısır'la diplomatik ilişkilerin iyileştirilmesine değinmişti.

İran-Mısır ilişkilerine dair Ayetullah Hamanei, “Bu konuyu memnuniyetle karşılıyoruz ve bu meseleyle ilgili bir sorunumuz yok." demişti.