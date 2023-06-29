İran’dan “Mısır ve Fas ile normalleşme” açıklaması

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kurban Bayramı dolayısıyla bakanlıkta düzenlenen resepsiyona katıldı.

İran'da ikamet eden İslam ülkelerinin büyükelçilerinin de yer aldığı törende konuşan Emir Abdullahiyan, Reisi hükümeti döneminde komşulara ve İslam dünyasına öncelik veren dış politika izlendiğine dikkati çekerek, “Son aylarda Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkileri diplomasi ve müzakere yoluyla normal bir seviyeye döndürebildiğimiz için memnunuz.” dedi.

Emir Abdullahiyan, “İran olarak başta Mısır ve Fas olmak üzere bölge ve dünyadaki diğer İslam ülkeleriyle diplomatik ilişkilerin normale dönmesini memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadesini kullandı.

Sudan krizine de değinen Emir Abdullahiyan, “Bu ülkede yaşanan kriz ve iç savaşın patlak vermesinden duyduğumuz kaygıyı dile getirmek istiyorum.” açıklamasını yaptı.

“Hiç şüphesiz İslam düşmanları, İslam ülkelerini parçalamak için geniş kapsamlı planlar hazırladılar; Son yıllarda Afganistan, Irak ve Suriye'de yaşananlar, İslam ülkelerinin düşmanlarının planının bir parçasıdır.” diyen Emir Abdullahiyan, Müslümanların İslam düşmanlarının kurduğu planların çökertilmesine odaklanması gerektiğini vurguladı.

İranlı yetkili Filistin davasına ilişkin, “Filistin halen İslam aleminin ana meselesi ve önceliğidir.” diye konuştu.