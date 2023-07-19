Siyonist İsrail'den Şam'a hava saldırısı

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Siyonist İsrail, Şam'ın dışındaki yerleşim yerlerine saldırı düzenlerken, hava savunma sistemleri füzelere karşılık verdi.

Haberde, saldırılar sırasında gökyüzünde patlamalar meydana geldiği kaydedildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada saldırıda iki askerin yaralandığını belirterek, "Düşman İsrail, işgal altındaki Golan Tepelerinin kuzey kesiminden Şam yakınlarındaki bazı hedefleri vuran bir füze salvosu ile hava saldırısı gerçekleştirdi. Hava savunma sistemlerimiz saldırganın füzelerine karşılık verdi ve çoğunu düşürdü. Saldırı sonucunda iki askerimiz yaralanmıştır" ifadelerine yer verdi.