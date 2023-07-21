Tahran'dan ABD'nin İran karşıtı eylemine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin İran’ın Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) yıllık toplantısına ev sahipliği yapmasını engelleme eylemini şiddetle kınadı.

Kenani, ABD’nin uluslararası örgütleri kötüye kullanıp uluslararası standartlara aykırı davrandığına atıfta bulunarak, “ABD, Dünya Denizcilik Günü toplantısının İran'da düzenlenmesini engelleyerek zorlayıcı ve emperyalist doğasını bir kez daha ortaya sergiledi.” dedi.

ABD’nin eylemini İngiltere'nin de desteklediğine dikkati çeken Kenani, “Söz konusu eylem uluslararası kurumların küresel güvenilirliğinde bir azalmaya yol açsa bile, Amerika'nın hiçbir sınır tanımadan Birleşmiş Milletler'a Bağlı Uzmanlık Kuruluşlarını siyasi amaçları için kullandığını kanıtladı.” ifadesini kullandı.

Kenani, "Ne yazık ki ABD devleti, yalanlara, suçlamalara ve boş iddialara başvurarak gayri meşru ve haksız eylemlerini örtbas etmeye çalışıyor." dedi.

Bunlara ilave olarak Nasır Kenani, IMO üyesi olan İran’ın uluslararası taahhütleri kapsamında hareket ettiğini vurguladı.

