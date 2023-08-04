Reisi'den genç milli haltercilere tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi,, Asya birincisi olan İran Halter Milli Takımı’nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin genç milli halter takımının Hindistan'da düzenlenen Asya Şampiyonası'nda umut vaat eden şampiyonluğu, dünya arenalarında birçok kez onurlandırılan İslam ülkesi haltercilerinin liyakatini bir kez daha ortaya koymuş ve tüm halkımızın gurur kaynağı olmuştur.

Bu değerli zaferi halkımıza tebrik ediyor milli sporcular ve takımın tüm antrenör ve çalışanlarının çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Artan destekle gençlerimizin diğer alanlardaki başarılarının devamını temenni ediyorum".