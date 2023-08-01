İran Kadın Halter Milli Takımı Asya oyunlarında 4 madalya kazandı

Asya 16 Yaş Altı Şampiyonası'nda mücadele eden İran Kadın Halter Milli Takımı 59 kiloda iki gümüş ve iki bronz madalaya kazandı.

Hindistan'da düzenlenen Asya 16 Yaş Altı Şampiyonası 5 Agustos'a kadar devam edecek.