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1 Ağu 2023 16:34

İran Kadın Halter Milli Takımı Asya oyunlarında 4 madalya kazandı

İran Kadın Halter Milli Takımı Asya oyunlarında 4 madalya kazandı

Asya 16 Yaş Altı Şampiyonası'nda mücadele eden İran Kadın Halter Milli Takımı 4 madalaya kazandı.

Asya 16 Yaş Altı Şampiyonası'nda mücadele eden İran Kadın Halter Milli Takımı 59 kiloda iki gümüş ve iki bronz madalaya kazandı.

Hindistan'da düzenlenen Asya 16 Yaş Altı Şampiyonası 5 Agustos'a kadar devam edecek.

News Code 1910741

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