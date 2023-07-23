İranlı yetkili Siyonist Rejim'deki krizi değerlendirdi

İşgal altındaki topraklarda sular durulmuyor. Tel Aviv'de yüzlerce kişi Netanyahu'nun tartışmalı yargı planını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Öte yandan 10 bin gönüllü yedek askerin, Başbakan Binyamin Netanyahu kabinesinin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemesine karşı ordudaki görevlerini bırakacağı açıklandı.

Derin bir kriz sürecine giren Siyonist Rejim'in durumunu değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ''Haberlerde doktorların Siyonist başbakanın kalbine pil taktığı belirtildi. Fakat işgalci rejimin kalbindeki krizin, başbakanının kalbindeki krizden daha derin olduğu belli.'' dedi.