Emir Abdullahiyan Libyalı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile görüştü.

Görüşmede Emir Abdullahiyan ile el-Menguş, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Libya'da güvenlik ve istikrarın tesis edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran'ın dost ülke Libya ile ilişkilerini geliştrmeye ve bu ülkenin yeniden inşasına yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

İran'da kadınların gerçek durumu hakkında bilgi veren Emir Abdullahiyan, kadın hakları konusuyla ilgili Batı'nın çifte standartlı yaklaşımını eleştirdi.

Emir Abdullahiyan ayrıca, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan çirkin eylemleri de kınadı ve bu konuda İslam ülkelerinin dayanışma ve birliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Libyalı yetkili de Tahran'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ''Bu gezi, iki ülkenin karşılıklı ilişkileri geliştirme konusundaki iradesini göstermektedir.'' dedi.