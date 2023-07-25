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25 Tem 2023 13:37

Libya Dışişleri Bakanı bugün İran'a geliyor

Libya Dışişleri Bakanı bugün İran'a geliyor

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Tahran'ı ziyaret edecek.

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, bugün Tahran'a ziyarette bulunacak.

El-Menguş, Tahran ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek.

Emir Abdullahiayn, Libyalı mevkidaşı ile yaptığı son telefon görüşmesinde ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Emir Abdullahiyan ayrıca, Libyalı mevkidaşı Menguş'u Tahran'ı ziyaret etmeye davet etti. Libyalı yetkili de bu daveti memnuniyetle
karşıladı.

Taraflar aynı zamanda, İran'ın Libya Büyükelçiliğinin yeniden faaliyete geçirilmesi ve Trablus'a Büyükelçi gönderilmesi konusunu
görüştüler.

News Code 1910630

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