Libya Dışişleri Bakanı bugün İran'a geliyor

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, bugün Tahran'a ziyarette bulunacak.

El-Menguş, Tahran ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek.

Emir Abdullahiayn, Libyalı mevkidaşı ile yaptığı son telefon görüşmesinde ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Emir Abdullahiyan ayrıca, Libyalı mevkidaşı Menguş'u Tahran'ı ziyaret etmeye davet etti. Libyalı yetkili de bu daveti memnuniyetle

karşıladı.

Taraflar aynı zamanda, İran'ın Libya Büyükelçiliğinin yeniden faaliyete geçirilmesi ve Trablus'a Büyükelçi gönderilmesi konusunu

görüştüler.