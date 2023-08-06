BDT Ülkeleri Oyunları 2025'te Azerbaycan'da yapılacak

Rusya merkezli TASS haber ajansına göre, Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Azer Aliyev, ülkesinin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Üçüncü Oyunları’na ev sahipliği yapacağını açıkladı.

BDT Ülkeleri İkinci Oyunları bu yıl Belarus’ta düzenleniyor. 20 spor dalında yapılacak olan müsabakalara, BDT ülkelerinin yanı sıra İran, Bahreyn, Venezuela, Vietnam, Küba, Kuveyt, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır dahil olmak üzere toplam 22 ülkeden 2 bin 200’ün üzerinde sporcu katıldı.

BDT Ülkeleri İlk Oyunları ise 2021’de Rusya’nın girişimi ile Kazan kentinde düzenlenmişti.