İran ve Azerbaycan büyükelçiliğe saldırı olayını görüştü

İran heyetine başkanlık eden İran Başsavcısı Yardımcısı Mehdi Emiri İsfahani, Azerbaycan Başsavcısı Yardımcısı Kamran Aliyev ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki adli ve hukuki işbirliği ve Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan silahlı sadırıyı ele aldı.

İran ve Azerbaycan yetkilileri büyükelçilik olayı ile ilgili en son Mayıs ayında Tahran'da bir araya gelmişti.

Ne olmuştu?

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği, geçen Ocak ayında silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda büyükelçiliğin güvenlik müdürü Orhan Askerov hayatını kaybederken, 2 güvenlik görevlisi de yaralanmıştı. Saldırgan ise İran güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İran Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının kişisel sebepler nedeniyle gerçekleştirildiği belirtilmişti.

