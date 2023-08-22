Hakan Fidan Ukrayna’ya gidecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 günlük resmi ziyaretler kapsamında Erbil ve Bağdat'ta üst düzey temaslarda bulunacak. Fidan'ın Irak ziyaretinden sonra 25 Ağustos'ta Ukrayna'ya gitmesi gündemde.

Fidan, 22-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek 3 günlük resmi ziyaret kapsamında Erbil ve Bağdat'ta üst düzey temaslar gerçekleştirecek.

Irak ve ukrayna temasları

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ziyaret vesilesiyle, Irak ile iş birliğimizi olumlu bir gündem temelinde her alanda daha da ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak. Güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacaktır" ifadelerine yer verildi.