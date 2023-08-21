Hakan Fidan Irak'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak ve Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) üst düzey yetkilileriyle görüşmek üzere bu hafta Bağdat ve Erbil'i ziyaret edecek.

Fidan'ın Kürdistan Bölgesi’ne yapacağı ziyaret kapsamında Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmelerde Erbil-Ankara arasındaki ilişkiler masaya yatırılacak.

Hükümet Sözcüsü Peşava Hewrami de Fidan'ın Kürdistan Bölgesi ve Irak'a ziyaretini doğrularken Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf ise Fidan’ın başta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili ile bir araya geleceğini teyit etti.

Kaynak: Rudaw Türkçe