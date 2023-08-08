Suriye Dışişleri'nden BM'ye mektup

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre; Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'ne ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı’na yazdığı mektupta İsrail rejimi saldırılarının kınanmasını istedi.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

''İsrail işgal güçlerinin saldırgan ve terörist politikalarındaki ısrarı ve saldırganlığının Suriye topraklarında yasadışı olarak bulunan Amerikan güçlerinin operasyonlarıyla örtüşmesi, İsrail’in bölgede kaos yaymak için bir araç olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Suriye, tanımlanmış bir saldırganlık suçu ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukukun ağır bir ihlali teşkil eden bu İsrail terör saldırısını şiddetle kınıyor ve Birleşmiş Milletler ile Güvenlik Konseyi’ni bu saldırganlığı ve diğer sürekli İsrail saldırılarını kınamaya çağırıyor ve onları (İsrail’i) bu saldırgan politikalardan vazgeçmeye mecbur kılmak için derhal harekete geçmeye ve koruyucularının ve sponsorlarının Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında Birleşmiş Milletler Şartı hükümleri uyarınca sorumluluklarını yerine getirmesini talep etmeye çağırıyor. Ayrıca İsrail’in Arap toprakları üzerindeki işgalinin sona erdirilmesi, işgalci güçlerin suçlarının sona erdirilmesi, faillerin hesap vermesi ve bir daha tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuyor.''

İşgalci İsrail rejimi dün Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine hava saldırısı düzenlemişti.