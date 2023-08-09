İran Meclis heyetinin Suriye temaları başladı

Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade’nin başkanlığında Şam’a giden İran İslami Şura Mrclisi heyeti, Suriye Meclis Başkanı Hamude Sabbağ ile görüştü.

İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Celalzade bu görüşmede, Suriye'nin teröre karşı kazandığı zaferlerinin, ulusların iradesinin emperyalizmden daha güçlü olduğunu kanıtladığını söyledi.

Celalzade, ABD ve Batı'nın tek taraflı ekonomik yaptırımlarına maruz kalan ülkelerin katılımıyla bir parlamento konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Suriye Meclis Başkanı Hamude Sabbağ, iki ülke arasındaki tarihi ve güçlü ilişkilere değinerek, Suriye ve İran halkına hizmet etmeyi amaçlayan parlamenter ilişkiler başta olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerin gerliştirilmesi gerektiğini vurguladı.