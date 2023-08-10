İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı'nın eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, Shercliff’in bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Shercliff’in Gazeteciler Günü’nde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın müdahaleci olduğu, bu nedenle Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü Mecid Nili tarafından çağrıldığı kaydedildi.

Shercliff’in paylaşımının diplomatik teamüllere aykırı, iç işlere müdahalenin açık örneği ve kabul edilemez olduğuna vurgu yapılan açıklamada, İran’ın güçlü protestosunun kendisine iletildiği aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü Mecid Nili, “Burası İran İslam Cumhuriyeti'dir. İran'ın egemenliğinin keyfi eylemlerle yok sayılmasına izin vermeyeceğiz.” dedi.

Londra merkezli bazı medya kuruluşlarının “ifade özgürlüğü bahanesiyle İran’a yönelik yıkıcı eylemlerde” bulunduğunu belirten Nili, “İran halkına karşı savunulamaz sicili olan İngiltere, İran İslam Cumhuriyeti hakkında yorum yapacak durumda değil.” görüşünü paylaştı.