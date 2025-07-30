Pezeşkiyan: Siyonist rejimin maceracılıkları kararlı bir karşılık bulacaktır

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, dün akşam Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu telefon görüşmesinde, Venezuela hükümetinin İran’ın ulusal egemenliğine yönelik Siyonist rejimin saldırılarını açık ve cesur bir şekilde kınamasından ve İran halkıyla dayanışma göstermesinden dolayı teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin tüm alanlarda sürdürülmesi ve derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pezeşkiyan, İran’ın diplomasi ve barış yoluna bağlılığına dikkat çekerek, “Bizim her zaman tercihimiz barış ve diyalog olmuştur; ancak ABD’nin sorumsuz davranışı ve diplomasi yoluna ihanet etmesi, Siyonist rejimin saldırganlığına zemin hazırladı. Bu saldırgan eylem, tüm uluslararası hukuk ve normların açıkça ihlaliydi. İran da meşru müdafaa hakkına dayanarak bu saldırıya güçlü ve kesin bir yanıt verdi ve bu cani rejimin her türlü maceracılığı da kararlı bir karşılık bulacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, Venezuela Cumhurbaşkanı’nın Batı Asya bölgesinde barışı teşvik etme yolunda ortaya koyduğu yapıcı girişimleri memnuniyetle karşılayarak, barış ve savaş karşıtı zirve düzenlenmesi önerisini ve bu konuda bir Ortadoğu planının sunulmasını destekledi ve takdir etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’ın Venezuela ile ikili ilişkileri geliştirme ve güçlendirme konusundaki ciddi iradesinin altını çizerek,“Venezuela ile ilişkilerimiz tüm alanlarda sürecektir ve bu ilişkileri daha derin, stratejik ve kapsamlı hale getirmek için çaba göstereceğiz. Sizi, İran halkı için değerli ve güvenilir bir kardeş olarak görüyoruz” ifadesini kullandı.

Bu telefon görüşmesinde, Venezuela Cumhurbaşkanı da Siyonist rejimin suç niteliğindeki eylemleri sonucu hayatını kaybeden İranlı şehitlerin ailelerine başsağlığı ve taziyelerini ileterek, Venezuela hükümeti ve halkının İran ile tam destek ve dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Nicolas Maduro, Siyonist rejimin saldırılarını şiddetle kınayarak, “İran halkı bu 12 günlük dayatılmış savaş sırasında, yaşam hakkını ve barışını savunma gücüne sahip olduğunu gösterdi ve bu savaşta Siyonistlerin hegemonyasını kırdı. Diplomatik çabaların sürdürülmesi ve barış zirvesi girişimiyle, büyük anlaşmalara ve kalıcı bir barışa ulaşacağımızdan eminim; bu barış, İran halkının ve Batı Asya bölgesindeki tüm halkların doğal hakkıdır” dedi.

Nicolas Maduro ayrıca İran ile Venezuela arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümüne dikkat çekerek, tüm alanlarda işbirliğinin geliştirilmesini istedi.

Maduro, “Artık, ikili ilişkileri daha da derinleştirerek hükümetlerimiz ve halklarımız arasındaki stratejik bağları her zamankinden daha fazla pekiştirmenin zamanıdır” ifadelerinde bulundu.