Bahreyn hapishanelerinde açlık grevi devam ediyor

Arap medyasına göre; Al Halife rejiminin hapishanelerindeki yüzlerce mahkumların cezaevi koşullarını protesto etmek için başlattıkları açlık grevi sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Bahreyn'deki El-Vifak Derneği, düşünce mahkumlarının açlık grevine başladığını açıkladı.

Dernek tarafından yayınlanan bildiride, mahkumların ibadetlerin engellenmesi ve günde 23 saati bulan tecrit uygulaması nedeniyle açık grevine başladığı duyuruldu.

Ayrıca cezaevi yetkililerinin, mahkumların aileleriyle görüşmelerini keyfi olarak engellediği ve tutuklulara yeterli sağlık hizmetini sunmadığı kaydedildi. Mahkumların insani hakları olan eğitime erişimlerine de yasak getirildiği belirtildi.

Bildiride greve katılanların sayısının yüzlerce olduğu kaydedildi.