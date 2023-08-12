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12 Ağu 2023 08:50

AB, Tahran-Washington anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

AB, Tahran-Washington anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Sözcüsü Peter Stano, Tahran ile Washington arasında mahkumların serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Sözcüsü Peter Stano, Tahran ile Washington arasında İran'ın dondurulmuş mali kaynaklarının serbest bırakılması ve İran'daki bazı Amerikalı mahkumların serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayla ilgili olarak Amerikan medyasına yaptığı açıklamada bu anlaşmayı memnuniyetle karşılayarak, “4 ABD'li tutuklunun hapisten çıkarıp ev hapsine alınmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İnşallah en kısa zamanda ailelerine kavuşurlar” dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'da tutuklu ABD vatandaşlarının tamamen serbest bırakılıp ülkeye dönmeleri için yürütülen müzakerelerin devam ettiğini bildirmişti.

Kirby, nükleer programıyla ilgili ise İran'la aktif bir müzakere yürütülmediğini, Tahran'ın daha önceki müzakerelere iyi niyetle katılmadığını iddia etmişti.

News Code 1910911

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