İran'da tutuklu 2 Fransız vatandaşı serbest bırakıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'da tutuklu 2 Fransız'ın serbest bırakılmasıyla ilgili yayınlanan haberlere dair açıklamda bulundu.

Kenani konuya ilişkin olarak, "Fransız tarafının farklı düzeylerdeki taleplerine yanıt olarak ve iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan müzakereler doğrultusunda, İran Yargı Erki, biri İrlanda vatandaşlığına sahip iki Fransız vatandaşını ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak serbest bıraktı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da bugün telefonda görüştü.