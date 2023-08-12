İran, Azerbaycan ve Rusya'dan Moskova'da üçlü görüşme

Dün Moskova'da toplanan İran, Azerbaycan ve Rusya Enerji Bakanları Yardımcıları üç ülke arasında elektrik ağlarının senkronizasyonu konusu ele alındı.

Toplantıda senkronizasyon projenin en iyi şekilde yürütülmesi ve teknik tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İran'ın Moskova Büyükelçiliği, İran Enerji Bakan Yardımcısı Humayun Haeri'nin üçlü toplantıya katılmak amacıyla 11 Ağostus Perşembe günü Moskova'ya gittiğini bildirdi.

Daha önce İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, İran ile Azerbaycan ve Rusya'nın çok yakın bir gelecekte elektrik alışverişi planının hayata geçirileceğini söylemişti.