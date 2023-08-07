Tekirdağ’da kimya fabrikasında yangın

NTV'ye göre, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevler itfaiyenin işini zorlaştırırken, çevre ilçelerden de yangını söndürmek için destek için yola çıktı.

Diğer yandan kimya varillerin patlaması da yangının boyutunu artırmaya devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin yoğun söndürme çalışması devam ediyor.