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7 Ağu 2023 17:36

Tekirdağ’da kimya fabrikasında yangın

Tekirdağ’da kimya fabrikasında yangın

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

NTV'ye göre, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevler itfaiyenin işini zorlaştırırken, çevre ilçelerden de yangını söndürmek için destek için yola çıktı.

Diğer yandan kimya varillerin patlaması da yangının boyutunu artırmaya devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin yoğun söndürme çalışması devam ediyor.

News Code 1910841

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