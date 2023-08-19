Putin’i beklerken Erdoğan’ın Rusya’ya gideceği iddia edildi

Alman Deutsche Welle (DW) haber ajansı, G-20 Liderler Zirvesi öncesi Erdoğan’ın Rusya’ya giderek Putin ile görüşmesinin gündemde olduğunu duyurdu.

DW Türkçe'nin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, görüşme için temasların başladığı, Erdoğan’ın, Eylül ayındaki G-20 Liderler Zirvesi öncesinde Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

Erdoğan, 9-10 Eylül tarihlerinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Bu zirve öncesinde Erdoğan'ın Rusya'ya giderek Eylül ayı başında Putin ile bir araya gelmesi yönünde çalışmalar yürütülüyor.

Erdoğan Putin ile bu ay içerisinde Ankara'da görüşeceğini açıklamıştı ancak bu konuda henüz somut bir ilerleme kaydedilemediği öğrenildi.

G-20 Zirvesi'ne Putin'in katılıp katılmayacağına dair netlik ise yok.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Mart ayında yaptığı açıklamada Putin'in zirveye katılması konusunda henüz bir karar verilmediğini belirtmişti. Peskov'un bu sözlerinin ardından ardından Rusya'dan katılım konusunda yeni bir açıklama gelmedi.