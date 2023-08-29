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29 Ağu 2023 14:48

Putin, Hindistan'daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak

Putin, Hindistan'daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle yaptığı telefon görüşmesinde G20 zirvesine katılmayacağını söyledi.

Hindistan bu yıl 9-10 Eylül tarihlerinde başkent Delhi'de düzenlenen zirveye ev sahipliği yapacak.

Cumhuriyet'e göre; Hindistan'dan dün yapılan açıklamada, Modi'nin "Rusya'nın kararını anladığını" ifade ettiği ve G20 başkanlığını sürdürürken Delhi'nin girişimlerini desteklediği için Putin'e teşekkür ettiği belirtildi.

Rusya'dan yapılan açıklamada da, "İki ülke, 1 Ocak'ta başlayacak Rusya'nın BRICS başkanlığı bağlamında yakın işbirliği yapma konusunda anlaştı. Ayrıca, özel ayrıcalıklı stratejik ortaklık ruhuyla giderek gelişen Rusya-Hindistan ilişkilerinin güncel sorunlarına da değinildi" ifadeleri yer aldı.

News Code 1911273

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