Putin, Hindistan'daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak

Hindistan bu yıl 9-10 Eylül tarihlerinde başkent Delhi'de düzenlenen zirveye ev sahipliği yapacak.

Cumhuriyet'e göre; Hindistan'dan dün yapılan açıklamada, Modi'nin "Rusya'nın kararını anladığını" ifade ettiği ve G20 başkanlığını sürdürürken Delhi'nin girişimlerini desteklediği için Putin'e teşekkür ettiği belirtildi.

Rusya'dan yapılan açıklamada da, "İki ülke, 1 Ocak'ta başlayacak Rusya'nın BRICS başkanlığı bağlamında yakın işbirliği yapma konusunda anlaştı. Ayrıca, özel ayrıcalıklı stratejik ortaklık ruhuyla giderek gelişen Rusya-Hindistan ilişkilerinin güncel sorunlarına da değinildi" ifadeleri yer aldı.