  1. İran
21 Ağu 2023 15:51

Irak'ın Munduriye Sınır Kapısı'na inceleme ziyareti gerçekleştirildi

Irak'ın Munduriye Sınır Kapısı'na inceleme ziyareti gerçekleştirildi

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, İran-Irak kara sınırında bulunan Munduriye Sınır kapısı'nda incelemelerde bulundu.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık, Erbain etkinlilleri öncesi Munduriye Sınır kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Al-ı Sadık'a Kermanşah valisinin danışmanı da eşlik etti.

İran Büyükelçisi, inceleme ziyaretinin ardından Irak'ın Diyala Valisi Musenna el-Tamimi ile gayrı resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Ahmed Ali Guderzi ile Irak Sınır Muhafızları Komutanı Korgeneral Hamed Abdullah İbrahim arasında geçen hafta hudut güvenliği mutabakatı imzalanmıştı.

News Code 1911111

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