Irak'ın Munduriye Sınır Kapısı'na inceleme ziyareti gerçekleştirildi

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık, Erbain etkinlilleri öncesi Munduriye Sınır kapısı'nda incelemelerde bulundu.
Al-ı Sadık'a Kermanşah valisinin danışmanı da eşlik etti.
İran Büyükelçisi, inceleme ziyaretinin ardından Irak'ın Diyala Valisi Musenna el-Tamimi ile gayrı resmi bir görüşme gerçekleştirdi.
İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Ahmed Ali Guderzi ile Irak Sınır Muhafızları Komutanı Korgeneral Hamed Abdullah İbrahim arasında geçen hafta hudut güvenliği mutabakatı imzalanmıştı.
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