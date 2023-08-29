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29 Ağu 2023 08:27

İran ve Özbekistan dışişleri bakanları görüştü

İran ve Özbekistan dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Özbek mevkidaşı Bahtiyar Saidov video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Özbek mevkidaşı Bahtiyar Saidov video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) liderler zirvesinin Özbekistan'da düzenlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulundular.

İki bakan ayrıca iki ülke cumhurbaşkanları anlaşmaların uygulanmasına yönelik eylem planı belgesini imzaladı.

Bahtiyar Saidov da bu görüşmede Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ı Özbekistan’ı ziyaret etmeye davet etti.

News Code 1911258

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