İran'ın BRICS'e üyeliği önemli ve etkilidir

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, İran'ın BRICS üyesi ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesi ve bu önemli ve gelişmekte olan ekonomik birliğe üyeliğinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “BRICS grubu, bu ekonomik grubun çok değerli olacak etkin hedeflerini hayata geçirmek için üye sayısının artırılması da dahil olmak üzere önemli adımlar planladı. İran'ın BRICS'e daimi üyeliği de uluslararası ve bölgesel düzeyde çok önemli ve etkili” dedi.

Velayeti, “İkinci Dünya Savaiından sonra ABD, dünya üzerinde hakimiyetini geliştirmeye çalıştı ama artık BRICS, aralarında dünya ekonomisinde faaliyet gösteren İran'ın da bulunduğu yeni ülkeleri bu ekonomik grubun daimi üyeleri olmaya davet etti. Dolayısıyla üye ülkelerin faaliyetleri ve kapsamlı çabaları, gelişmekte olan ülkelerin sömürgeciliğinin sona erdirilmesinde önemli bir adım olarak değerlendirilebilir” ifadesini kullandı.