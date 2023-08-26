Rusya'dan İran'a BRICS tebriği

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in özel yardımcısı İgor Levitin, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir ve İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali’ye gönderdiği ayrı ayrı mesajlarda İran'ın BRICS’e resmi üyeliğini tebrik etti.

İgor Levitin BRICS grubu liderlerinin bu kurumun genişletme ve yeni üyeler kabul etme kararını memnuniyetle karşılayarak,” BRICS'in genişlemesi, hükümetler arasında çok kutupluluk ve adalet ilkelerine dayalı işbirliği için yeni bir dönüm noktası olacak” dedi.

İgor Levitin, “İran'ın BRICS'e katılımı bu grubun çalışmalarına ivme kazandıracak ve Kuzey-Güney uluslararası ulaşım koridorunun uygulanmasındaki etkileşimi güçlendirecektir” ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı İgor Levitin mesajlarında ayrıca İran halkı için sağlık ve başarı diledi.