Yeni Kalkınma Bankası Başkanı İran'a davet edildi

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Güney Afrika’da düzenlenen BRICS zirvesi sırasında Yeni Kalkınma Bankası (BRICS Bankası) Başkanı Dilma Rousseff ile bir araya geledi.

Görüşmede İran'ın bu bankaya katılma süreci ele alındı.

İran'ın Yeni Kalkınma Bankası'na katılması için görüşmelerin 2017 yılında başlayacağına değinen Seferi, İran’ın bu görüşmeleri sürdürmeye ve hızlandırmaya hazır olduğunu duyurdu.

Seferi ayrıca Yeni Kalkınma Bankası (BRICS Bankası) Başkanı’nı İran’ı ziyaret etmeye davet etti.

Yeni Kalkınma Bankası (BRICS Bankası) Başkanı Dilma Rousseff de İran'ın BRICS’r üyeliğini tebrik ederek, İran’ın BRICS Bankası'na katılmasını memnuniyetle karşıladı.

Dilma Rousseff, İran'ın BRICS Bankası’ndaki varlığının, bu bankanın gücünü ve uluslararası yerini artıracağını düşünüyordu.