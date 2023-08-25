Reisi Güney Afrika ziyaretini değerlendirdi

Güney Afrika ziyaretinin önemli olduğunu vurgulayan Reisi “BRICS zirvesine katılmak üzere Güney Afrika'ya yaptığım ziyaret önemli bir geziydi. Çünkü BRICS, dünyadaki ekonomik ve ticari iş birliğinde büyük rol oynayan küresel ittifaklardan biri” dedi.

Reisi, “BRICS ve Şanghay gibi küresel ittifaklar, tek taraflılığa tamamen karşı olan ve ulusların işlerinin ilerletilmesinde yakınsama ve işbirliği için ülkelerin bağımsızlığına saygı gösterilmesi amacıyla oluşturulmuş yeni ortaya çıkan ittifaklardır” ifadesini kullandı.

BRICS'in esas olarak ticari ve ekonomik iş birliğine odaklandığına işaret eden Reisi, emperyalizmin İran dahil bağımsız ülkelerin ekonomisinin bölgedeki ve dünyadaki diğer bağımsız ülkelere göre büyümesine izin vermemeyi amaçladığını söyledi.

Dış politikayı iç rekabete zemin haline getirmeyeceğini belirten Reisi, “Bütün bu çalışmalar ulusal çıkarları güvence altına almak altına almak içindir, dolayısıyla bu, ülkemiz ve ulusal çıkarlarımız açısından azami derecede faydalanmamız gereken önemli bir olaydır” ifadelerinde bulundu.

İran'ın Şangay ve BRICS üyeliği de dahil olmak üzere bölgesel ve bölge dışı kurumlarda varlığı konusunda iyi planlar izlenmiş. Bütün bunlar ekonomik gücüne katkıda bulunuyor ve bölge ve dünya altyapısıyla bağlantılarımızı eskisinden daha iyi hale getiriyor” dedi