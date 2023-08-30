Halep Havalimanı tekrar faaliyete geçiyor

Suriye medyasına göre; Siyonist İsrail'in hava saldırısı nedeniyle hizmet dışı kalan Halep'teki El-Nayrab Havalimanı yeniden faaliyete geçiyor.

Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Kurumundan dün yapılan açıklamada, ''İsrail'in hava saldırısının yol açtığı hasarın onarılmasının ardından Halep Uluslararası Havalimanı'nda uçak seferleri bu gece saat 24.00'ten itibaren yeniden başlıyor.'' ifadesine yer verildi.

Siyonist Rejim güçlerinin Suriye'deki Halep Havalimanı'na düzenlediği saldırıda uçak pistinin hasar görmesi sonucu havalimanının hizmet dışı kaldığı belirtilmişti.

Şam yönetimi, Siyonist İsrail'in Halep'teki havalimanına düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınamıştı.