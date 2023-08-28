Siyonist İsrail'den Halep Havalimanı'na saldırı

Suriye'nin devlet haber ajansı SANA'ya konuşan askeri bir kaynak, Siyonist İsrail'in 28 Ağustos Pazartesi sabahı yerel saatle 4.30 sıralarında Lazkiye’nin batısından Akdeniz yönünden Halep Uluslararası Havalimanı’na hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Kaynak, "Bu da havalimanında maddi hasara yol açtı ve hizmet dışı kaldı” açıklamasında bulundu.

Siyonist makamlardan ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İşgalci İsrail rejimi daha önce de Suriye'de birçok hava saldırısı düzenlemişti.