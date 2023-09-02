İranlı komutan: F-35’i tespit edebiliriz

İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Araştırma Kurumu Başkanı General Ağa Muhammedi, Mehr Haber Ajansı'na verdiği özel röportajda, ülkenin son dönmede savunma alanında önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

General Ağa Muhammedi, İran Ordusu ve Devrim Muhafızları Ordusu’nun dünyanın diğer bölgelerindeki savunma alanındaki gelişmeleri sürekli izleyip araştırdığını ve olası herhangi bir tehditle başa çıkmak için kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

İran Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı tarafından 2020 yılında görücüye çıkarılan Kashif-19 radar sisteminin seri üretime geçtiğini belirten General Ağa Muhammedi, ''Bu radar sisteminin sahip olduğu yeteneklerle mini/mikro insansız hava araçkarını tespit etme konusunda dünyada benzersiz olduğunu söyleyebiliriz. Bugün mini hava araçlarıyla başa çıkmak tüm dünya ve hatta süper güçler için bir zorluk yarattı ve çok şükür bu alanda iyi bir konumdayız.'' dedi.

General Ağa Muhammedi, İran’ın insansız hava aracı (İHA) alanında da öncü ülkelerden biri haline geldiğini vurguladı.

İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri’nin füze alanında da inanılmaz ilerleme kaydettiğini anlatan General Ağa Muhammedi, önümüzdeki aylarda yeni sistemler hakkında iyi haberlerin açıklanacağını duyurdu.

'F-35’i tespit edebiliriz'

General Ağa Muhammedi, F-35 savaş uçaklarının Ortadoğu'ya konuşlandırılması konusunu değerlendirerek, ülkenin halihazırda F-35 savaş uçaklarını tespit etme ve engelleme kabiliyetine sahip olduğunu kaydetti.

İranlı komutan, elektromanyetik darbe ve lazer sistemleri alanında da başarılar elde ettiklerini söyledi.