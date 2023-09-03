İran'ın yeni Riyad Büyükelçisi görevine başlıyor

İran'ın yeni Riyad Büyükelçisi Alirıza Enayeti, Suudi Arabistan'a hareket etmeden önce Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Görüşmede Tahran ve Riyad arasındaki ilişkilerin son durumunu anlatan Enayeti, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için planlarından bahsetti.

Emir Abdullahiyan da komşu ve Müslüman ülkelerle ilişkilerin genişletilmesinin 13. Tahran hükümetinin önceliklerinde yer aldığını hatırlatarak,İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

İran'ın Riyad Büyükelçiliği 7 yıl sonra yeniden açıldı

Geçtğimiz ayda İran'ın Suudi Arabistan'daki Riyad Büyükelçiliği 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamıştı.