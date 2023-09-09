Macron ve Paşinyan, Güney Kafkasya'daki durumu telefonda görüştü

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre Paşinyan'la Ermenistan ve Azerbaycan sınırında artan gerilimi görüşen Macron, tüm anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Macron ayrıca, sorunların uluslararası hukuk normlarına uygun olarak adil bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirtti.

Son günlerde Ermenistan lideri Paşinyan, Azerbaycan’ı iki ülke arasındaki ortak sınırına askeri yığınağı artırmakla suçlamıştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise son açıklamayı Ermenistan’ın "yeni bir sahte siyasi manipülasyonu" olarak yorumlamıştı.