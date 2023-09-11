İran Meclis Başkanı, Kürdistan Yurtseverler Birliği heyetini kabul etti

İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran’ı ziyaret eden Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Başkanı Bafel Talabani ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

İran ile IKBY ve özellikle Kürdistan Yurtseverler Birliği arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede ticaret, güvenlik ve kültürel alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Irak medyası Talabani'nin Tahran ziyaretinde İran yetkilileri ile bir araya geleceğini bildirmişti.

Geçenlerde Tahran, Bağdat ve Erbil, bölücü Kürt terör gruplarının IKBY bölgesinden çıkarılması ve bu grupların silahsızlandırılması hususunda üçlü bir anlaşma imzalamıştı. Talabani'nin Tahran temaslarının da bu bağlamda olduğu belirtiliyor.