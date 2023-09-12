Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 3 bini geçti

Libya'nın doğusundaki hükümetin Sağlık Bakanı, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 3 bini geçtiğini söyledi.

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad ise, kentteki durumu "felaket ve iyi değil" olarak nitelendirdi.

40 yılın en yüksek değeri

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, Cebel el-Ahdar bölgelerindeki yağış miktarının yaklaşık 400 milimetreyi gösterdiğini, bunun da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek değer olduğunu söyledi.

'AB yardıma hazır'

Avrupa Birliği (AB), sel felaketi yaşanan Libya'daki durumu yakından izlediğini, yardım göndermeye hazır olduğunu bildirdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Libya'da özellikle ülkenin doğusundaki sel felaketinin yol açtığı ölüm ve yıkımın ardından yaşananlara dair görüntülerden üzüntü duyduğunu belirtti.

Michel, "AB bu felaketten etkilenenlere yardım etmeye hazır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Sputnik