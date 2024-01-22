Nijerya'da otobüs kazası: 16 ölü

Nijerya'nın Kaduna eylaetinde meydana gelen otobüs kazası faciaya neden oldu. Aşırı hız nedeniyle sürücü aracın kontrolünü kaybetti ve otobüs hendeğe uçtu.

Kaduna-Kano kara yolunda çukura düşen yolcu otobüsünde 16 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kaduna Eyaleti Müdürü Kabir Nadabo, tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu ifade etti ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Kaynak: Turkiye Gazetesi