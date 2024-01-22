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22 Oca 2024 09:26

Nijerya'da otobüs kazası: 16 ölü

Nijerya'da otobüs kazası: 16 ölü

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 16 kişi öldü.

Nijerya'nın Kaduna eylaetinde meydana gelen otobüs kazası faciaya neden oldu. Aşırı hız nedeniyle sürücü aracın kontrolünü kaybetti ve otobüs hendeğe uçtu.

Kaduna-Kano kara yolunda çukura düşen yolcu otobüsünde 16 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kaduna Eyaleti Müdürü Kabir Nadabo, tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu ifade etti ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Kaynak: Turkiye Gazetesi

News ID 1913982

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