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11 Haz 2024 15:08

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Malavi Cumhurbaşkanı Lazarus Chakwera'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima'yı taşıyan uçağın kaybolduğu kazada kurtulan olmadı.

Malavi Cumhurbaşkanı Lazarus Chakwera’nın yaptığı açıklamada, Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima‘yı taşıyan uçakta kimsenin kurtulmadığını bildirdi.

Chakwera, uçağın kötü hava şartları ve zayıf görüş mesafesi yüzünden Mzuzu’daki havalimanına iniş yapamadığını ve bir süre sonra radarda kaybolduğunu ifade ederek, uçağın bulunması için şimdiye kadar İngiltere, Norveç ve İsrail’den yardım teklifi aldıklarını kaydetti.

Chakwera ayrıca salı gününü ulusal yas günü ilan etti.

Malavi Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Chilima ve beraberindeki 9 yolcuyu taşıyan askeri uçakla irtibatın kesildiği belirtilmişti. Açıklamada, başkent Lilongwe’den Mzuzu şehrine gitmek üzere havalanan uçağın radardan çıktığı belirtilerek, “Uçakla temas 

News ID 1917637

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