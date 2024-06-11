Fidan'dan Zengezur Koridoru ile ilgili açıklama

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge ülkeleri açısından büyük önem arz eden ve Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi'ne İran'ın da olumlu yaklaştığını kaydetti.

Bakan Fidan, AK Parti milletvekillerine dış politikadaki son gelişmeleri değerlendirdi. Kalkınma Yolu konusunda önemli mesafe alındığına dikkat çeken Fidan "Projeye, İran başta olmak üzere bir direnç vardı. Dünyada da direnç söz konusuydu. Ama gelinen noktada bu direnç kırıldı. İran da destekliyor. Çünkü İran'la yaptığımız görüşmelerde de onlara 'Size dünyada bir ambargo uygulanıyor. Bu proje aynı zamanda sizin de bir çıkış kapınız olacak' dedik. Bölge ülkelerinin tümü için çok önemli bir proje olacak" dedi.

"İran'la göşüyoruz"

Zengezur Koridoru'nun da stratejik açıdan çok önemli olduğunu belirten Fidan "Ermenistan'dan geçmesi üzerine değerlendirme yapılıyor ama eğer bu konuda sıkıntı çıkarsa, İran'dan geçmesi seçeneği de gündemde. Bölge ülkelerinden, bu konuda yapıcı bir yaklaşım sergilemelerini ve Zengezur Hattı gibi bölgesel ve küresel bağlantı projelerine destek vermelerini bekliyoruz. İran'la bu konuda görüşmeler yapılıyor" diye konuştu.