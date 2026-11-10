El Cezire’nin haberine göre, Irak Sınır Kapıları Komitesi Başkanı Ömer el-Vaili, gerekli teknik çalışmaların ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından Şeyb (Çazabe) Sınır Kapısı’nın salı sabahı yeniden açılacağını açıkladı.

El-Vaili, kapının yerel saatle 08.00’de yolcu geçişlerini kolaylaştırmak, malların taşınmasını ve ticari faaliyetleri yeniden başlatmak amacıyla hizmete gireceğini belirtti.

Öte yandan, teknik işlemlerin tamamlanması amacıyla Mendeli (Somar) Sınır Kapısı’nın cuma gününden itibaren geçici olarak kapatılacağı bildirildi.

Bedir Parlamento Grubu ise bir gün önce yaptığı açıklamada, ABD’nin İran ile sınır kapılarının kapatılmasına yönelik talimatlarına kesinlikle karşı olduklarını duyurmuştu.

Grup, Irak Dışişleri Bakanı’nın ABD’den gelen talep ve baskılara ilişkin açıklamalarının, ülkenin güney bölgelerine yönelik planları ortaya koyduğunu ve Irak’ın egemenliğine müdahale anlamına geldiğini savundu.

Açıklamada, Irak halkının ve ulusal güçlerin ülkenin egemenliğinin ihlal edilmesine veya ulusal çıkarlara aykırı dış baskılara boyun eğilmesine sessiz kalmayacağı belirtildi. Bedir Grubu ayrıca abluka politikasını kesin bir dille reddederek İran-Irak ilişkilerinin derin tarihî bağlara dayandığını ve terörle mücadele sürecinde verilen ortak kayıplarla güçlendiğini ifade etti.