ABD ordusu cinneti yaşıyor!

ABD'nin önde gelen gazetelerinden olan USA Today, ABD ordusunda göre yapan askerlerin ölüm nedenleriyle alakalı dikkat çeken bir haber yaptı. ABD ordusunda ölen askerlerim ölüm nedenleri arasında intiharın,"düşman ateşin"den önce geldiği açıklandı

USA Today, yapılan haberde ABD ordusunda yaşanan ölümlerin intihar kaynaklı olduğu belirtildi. Buna göre Savunma Sağlık Ajansı’nın 2014-2019 yıllarını kapsayan "ABD ordusundaki ölümler" ile ilgili araştırmasını ele geçirdi.

ABD ordusuna 883 kişi yaşamını yitirdi

Yayınlanan araştırma raporuna göre araştırmada, söz konusu sürede ABD ordusunda 883 kişinin intihar sonucu hayatını kaybettiği, aynı dönemde "düşman ateşi" ile ölenlerin sayısının ise 96 olduğu belirtildi.

ABD askerlerinin Afganistan ve Orta Doğu'dan çekilmesiyle savaş alanındaki ölüm sayısının düştüğüne dikkat çekilen çalışmada, intiharlardan sonra ikinci sırada, 814 ölüm vakası ile kazaların geldiği kaydedildi.

Zararlı maddeler intiharları tetikliyor

ABD ordusunda İntihar oranlarında 2019'dan beri artış gözlendiği ve buna alkol kullanımı gibi zararlı davranışların katkı sağladığına işaret edilen çalışmada, 2024'te 55 askerin intihar ederek hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Askeri yetkililer, ordu içindeki intiharları önlemek için çözüm ararken, Eylül 2023’te, intiharları araştıran bağımsız bir komisyonun tavsiyeleri üzerine Pentagon'un, askerlerin akıl sağlığı hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesini ve intihar ölümlerinin yüzde 70'ini oluşturan ateşli silahların, güvenli şekilde saklanmasına yönelik teşvikleri değerlendirmeye aldığı ifade edildi.