İran'dan Biden ve Macron'un iddiasına tepki

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, son günlerde Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşmenin ardından Biden ve Macron ortak yazılı açıklama yaptı.

Biden ve Macron, İran'ı Rusya'ya silah sağlamak, bölgede istikrarsızlaştırıcı adımlar atmak ve nükleer gerilimi tırmandırmakla suçladı.

Bunun üzerinde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD ve Fransa liderlerinin Tahran hakkındaki iddialarını temelsiz bularak kategorik olarak reddetti.

Biden ile Macron'un ortak açıklamasının İran bölümünü kınayan Kenani, iki ülkenin tavrını önceki başarısız politikalarının devamı olarak değerlendirdi.

Kenani, ''İran İslam Cumhuriyeti’nin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) ve Nükleer Güvenlik Önlemleri Anlaşması çerçevesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile teknik işbirliğine bağlı kaldığını defaatle dile getirdik.'' dedi.

''İran’ın bölge ve dünyada istikrar ve güvenliğin sağlanması ve küresel güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla terör örgütleriyle mücadelede oynadığı etkin rolü inkar edilemez.’’ ifadesini kullanan Kenani, İran’ın her zaman Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladığını belirtti.

Kenani, ''8 ayda yaklaşık 15 bin çocuğu ve binlerce Filistinli kadını katleden çocuk katili İsrail rejiminin ana destekçilerinin (ABD ve Fransa) ülkelerinde İsrail rejiminin savaş suçlarını protesto eden öğrencilere ve vatandaşlarına sert müdahale edilirken başkalarına ahlak dersi vermesi çok gülünçtür.'' ifadesini kullandı.