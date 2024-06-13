Muhbir ile Putin telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Muhbir, ülkenin zor döneminde gösterdiği empati ve destek için Putin'e içten şükranlarını sundu. Muhbir aynı zamanda, Rusya Mİlli Günü dolayısıyla Vladimir Putin'i tebirk etti.

Değişmez ilkelere dayanan Tahran-Moskova ilişkilerini ''stratejik'' olarak nitelendiren Muhbir, ''Ticaret, ulaşım ve enerji alanları da dahil tüm anlaşmaların tam olarak uygulanması ikili ilişkilerin ana gündemini oluşturur ve İran İslam Cumhuriyeti de bu konuda kararlıdır.'' dedi.

Muhbir, İran ile Rusya arasındaki mevcut ikili ve çok taraflı işbirliğine dikkati çekerek, Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru, BRICS grubu ve Avrasya Ekonomik Birliğine ilişkin işbirliği anlaşmalarının önemini vurguladı.

Putin de görüşme sırasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile İranlı üst düzey devlet yetkililerinin vefatı nedeniyle taziye dileğinde bulundu.

Tahran ve Moskova arasındaki ilişkilerin düzeyini ''olumlu ve tatmin edici'' olarak değerlendiren Rusya lideri, İran-Rusya kapsamlı işbirliği anlaşmasının, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için uygun bir yasal temel olduğunu söyledi.