İran'dan ABD'nin yeni iddialarına tepki

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said İrevani, Güvenlik Konseyi dönem başkanına yazdığı mektupta, ABD'nin İran'a yönelik Yemen'le ilgili suçlamalarına tepki gösterdi.

İrevani mektubunda "ABD temsilcisi, bu ülkenin alışılagelmiş yaklaşımı doğrultusunda Güvenlik Konseyi kürsüsünü diğer bağımsız ülkeleri suçlamak için kötüye kullanmıştır. İran bu asılsız suçlamaları tamamen reddediyor. İran İslam Cumhuriyeti, Güvenlik Konseyi'nin Yemen'deki duruma ilişkin ilgili kararlarına bağlı olduğunu ve bu kararları ihlal eden faaliyetlere katılmadığını çeşitli vesilelerle ifade etti." ifadesini kullandı.

İrevani, "İran, her zaman Yemen krizinin diplomatik kanallar yoluyla barışçıl çözümüne vurgu yapmış ve deniz güvenliği ile seyrüsefer özgürlüğüne olan bağlılığını ifade etmiştir" dedi.

İrevani'nin mektubunda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"ABD ve koalisyon ortakları, Yemen'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı, uluslararası hukuku, BM Şartını ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarını büyük ölçüde ihlal eden saldırı eylemleri gerçekleştiriyor. Bu apaçık ihlaller bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye atıyor ve Yemen'de barışçıl bir çözüme ulaşma çabalarını engelliyor. ABD bu ağır ihlallerden tamamen sorumludur ve sorumluluğunu inkar edemez. Bu nedenle, başarısız taktiklerin kullanılması ve Yemen'deki durum hakkında yanlış bilgi verilmesi ABD'nin Yemen'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırganlığını haklı çıkaramaz veya meşrulaştıramaz."